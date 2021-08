All'Aurum la 2a edizione del “Pescara Flute Festival”

La seconda edizione del “Pescara Flute Festival” si terrà dal 16 al 18 agosto nell’Aurum. Organizza l’associazione “Il Canto del Vento” in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Pescara, con la direzione artistica del Maestro Marco Felicioni e con il patrocinio del Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara e della presidenza del consiglio regionale. Collaboreranno artisti di alto profilo internazionale, tra cui docenti di conservatori italiani, solisti e prime parti di caratura internazionale, provenienti dalle più importanti orchestre italiane e straniere, oltre a esperti del settore storico e musicale, professionisti ed interpreti provenienti dai diversi ambiti stilistici: antico, classico, etnico e jazz.

"Fondamentali per l'organizzazione del Flute Festival sono state la collaborazione dell'assessorato alla Cultura del Comune e la disponibilità degli oltre 20 artisti che hanno accettato di partecipare con lo spirito di far ripartire questo settore completamente penalizzato dalla pandemia - ha detto il direttore artistico Felicioni - Il punto di forza del programma per noi è però la presenza a Pescara, tra gli altri, di Peter Lukas Graf, che a 93 anni ha ancora la forza e la passione per mettersi in gioco. Terrà una masterclass per i nostri giovani flautisti, è infatti una grande icona della didattica internazionale".

