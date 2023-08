All'Aurum la quarta edizione del Pescara Flute Festival

Prezzo non disponibile

Prenderà il via venerdì 4 agosto la quarta edizione del ‘Pescara Flute Festival – Una full immersion nel mondo del flauto’, quattro giorni dedicati interamente alla scoperta del flauto, uno degli eventi a tema più importanti del panorama musicale italiano. Fino all’8 agosto l’Aurum si immergerà completamente nell’atmosfera e nelle sonorità dello strumento, attraverso Masterclass, convegni, presentazioni e concerti e con l’esordio anche della Pescara Flute Orchestra.

“Parliamo di un Festival articolato e multifunzionale – ha detto la presidente della Commissione Cultura, Manuela Peschi – che, dopo la prima edizione nel 2020, ha continuato a crescere. L’edizione 2023 prevede un programma ricco, articolato, che va ben al di là della parte concertistica, e che gode del patrocinio dell’assessorato alla cultura di Mariarita Carota, della Presidenza del Consiglio regionale e del Conservatorio musicale di Pescara ‘Luisa D’Annunzio”.

E il direttore artistico, il Maestro Marco Felicioni, ha aggiunto: “Quest’anno avremo anche la partnership della Fondazione PescarAbruzzo e la collaborazione del Conservatorio di Matera che vedrà la presenza nella Pescara Flute Orchestra anche di studenti e docenti dell’Organismo musicale. La sera del 7 agosto sarà caratterizzata dal Concerto di Musica Contemporanea con delle prime esecuzioni assolute realizzate da compositori del calibro di Davide Remigio e Stefano Taglietti. L’Orchestra è composta da oltre 30 elementi e comprende anche il Flauto più acuto, l’Ottavino, e il Flauto più raro, ossia Contrabbasso e offrirà un programma che spazierà dalla musica antica al jazz”.

Programma

Dal 4 al 6 agosto

dalle ore 9:30 alle ore 18 - Sale D’Annunzio e Cascella

Corsi di tecnica e interpretazione

M° Marco Felicioni

M° Stefano Mammarella

Pianisti accompagnatori: Giulia Grilli, Federico Laudadio

6 agosto

Workshop

Ore 15 “Sala D’Annunzio - "Junior Flute: apprendimento della musica e del flauto"

Cura e manutenzione del flauto a cura di Giuseppe Rossi

Presentazioni di libri

Ore 16 Sala Tosti" - “Compendium Muiscae Flauta" di Vilma Campitelli

Ore 17 Sala Tosti - "Io suono il flauto" di Livio Libbi

Esposizione di flauti storici ed etnici

dalle ore 15 Sala Cascella

“Il giro del mondo in 80 flauti” - Strumenti provenienti dai 5 continenti

Collezione privata di Marco Felicioni

Ore 20 Sala D’Annunzio - Esibizione degli allievi dei Corsi dei Maestri Felicioni e Mammarella

Ore 21 Concerto “I grandi compositori”

Esecutori: Raffaele Bifulco, Maria Cama, Yuri Ciccarese, Christian Pio Nese

Pianisti: Giulia Grilli e Federico Laudadio

Prove orchestra in Sala D’Annuncio (soli artisti) dalle ore 17 circa

Prove Duo FL-PF IN Sala Cascella (soli artisti) dalle ore 15 circa

7 agosto

Masterclass

Ore 10 Sala D’Annunzio – M° Geoff Warren “Il flauto nel jazz”

Pianista accompagnatore: Fabio Monaco

Incontro con i compositori

Ore 15 Sala Tosti – Incontro con i compositori Diego Conti, Davide Remigio, Stefano

Taglietti, Geoff Warren

Ore 21 Piazzale Michelucci - Pescara Flute Orchestra – Alessandro Mazzocchetti, direttore

In collaborazione con l’ensemble “Flute in progress” - Conservatorio di Matera

Opere commissionate dal Pescara Flute Festival – 2023 Prime esecuzioni assolute

compositori: Diego Conti, Davide Remigio, Stefano Taglietti, Geoff Warren

solisti: Marialice Torriero, Andrea Meucci

Prove orchestra in Sala D’Annunzio (solo artisti) ore 16

8 agosto

Masterclass

Ore 10:30 Sala D’Annunzio – M° Andrea Oliva “I pilastri della letteratura flautistica”

Ore 14:30 Sala D’Annunzio – M° Marta Rossi “Tecnica e repertorio per l’ottavino”

Pianisti accompagnatori: Giulia Grilli e Fabio Monaco

Concerto "Serata Finale” - Premiazione dei migliori allievi del Festival

Ore 21:00 Piazzale “Michelucci - “Il solista e gli archi"

AternuM?s?cus Ensemble

Pierfrancesco Fiordaliso e Ornela Koka, violini - Rocco De Massis, viola - Gianluigi Fiordaliso,

violoncello - Matteo Gaspari, contrabbasso - Walter D'Arcangelo, clavicembalo

solisti: Andrea Oliva, flauto - Marta Rossi, ottavino – Marco Felicioni, flauto

Prove in Sala D’Annunzio (solo artisti) dalle ore 16:30 circa