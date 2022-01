Pensieri positivi (Jovanotti tribute) al Loft 128 di Spoltore

Si torna a fare festa, al Loft 128, con il tributo a Jovanotti. Sul palco del ristopub di Spoltore sabato 22 gennaio andranno in scena due travolgenti ore di musica con i "Pensieri Positivi", la prima tribute band di Lorenzo Cherubini nonché la più quotata d'Italia. Sarà "una tribute che balla": tutto il repertorio di Jovanotti in una sola serata per la notte più danzante di sempre. I Pensieri Positivi, direttamente da Roma, faranno scatenare tavoli e sedie.

Lo spettacolo più divertente, dedicato al grande Jova, vi farà cantare senza sosta. Il gruppo, dunque, torna a suonare ancora una volta in Abruzzo, promettendo uno show a dir poco esplosivo. Una notte per sentirsi ancora "l'estate addosso", per emozionarsi "al chiaro di luna" e sentirsi un "ragazzo fortunato". Un live assolutamente da non perdere, con un omaggio all'artista italiano che più di tutti, negli ultimi anni, ha collezionato sold out. In scaletta le migliori canzoni di Lorenzo Cherubini, eseguite al 100% dal vivo.

Prenotazione tavoli per la cena effettuabile esclusivamente tramite WhatsApp al numero di telefono 393/9779688. Una volta effettuata la prenotazione, fa sapere il locale, è molto complicato aumentare il numero dei coperti per via del mantenimento delle distanze. Ogni volta che non si è seduti al tavolo è obbligatorio indossare la mascherina. Ingresso dopo cena dalle 22.30 in poi con accessi contingentati da personale di sicurezza, che procederà alla registrazione della presenza, alla misurazione della temperatura corporea e all'igienizzazione delle mani.