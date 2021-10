Pensieri Positivi (Jovanotti tribute) al Loft 128 di Spoltore

I "Pensieri Positivi", tribute band di Jovanotti, si esibiranno al Loft 128 di Spoltore sabato 23 ottobre. Il gruppo, dunque, torna a suonare in Abruzzo, promettendo uno show esplosivo di due ore, tutto da ballare e cantare.

Una notte per sentirsi ancora l'estate addosso, per emozionarsi al chiaro di luna e sentirsi un ragazzo fortunato. Un live assolutamente da non perdere. Prenotazione tavoli per la cena effettuabile inviando un messaggio WhatsApp al numero di telefono 393/9779688.

