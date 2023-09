La “sacerdotessa del rock” Patti Smith in concerto al teatro Massimo

Patti Smith sarà in concerto al teatro Massimo mercoledì 29 novembre alle ore 21 nell’ambito della stagione teatrale “Top Secret Club Theatre 2023/24”, organizzata dalla Patagonia Pictures. I biglietti per assistere al live sono acquistabili su Ciaotickets.com. Si tratta di un appuntamento molto atteso, anche perché l'artista statunitense è un'autentica icona della musica rock, cantante grintosa e performer gigantesca. Patti Smith ha calcato e dominato i palcoscenici di tutto il mondo in oltre quarant’anni di carriera, segnando musica e generazioni e vantando, per ben quattro volte, una nomina ai Grammy Awards e ai Golden Globe.

Spesso citata da illustri colleghi, da Madonna agli U2 a molti altri, come «grande fonte di ispirazione», nei prossimi mesi sarà protagonista di un nuovo, entusiasmante tour che sbarcherà, appunto, anche a Pescara per un’unica, imperdibile data. I concerti di Patti Smith sono un vincente mix tra passato e presente capace di guardare al futuro in tutte le sue sfumature. “A Tour of Italian Days”, questo il nome del tour, metterà in luce tutte le peculiarità del raffinato songwriting di Patti Smith, asse portante delle sue esibizioni insieme all’accompagnamento alla chitarra acustica, unione che trasforma così le parole in puro suono e la sua voce in uno strumento.

"Because the night", "Gloria", "People have the power", "Dancing Barefoot" e "Redondo Beach" sono solo alcune delle innumerevoli e note canzoni che caratterizzano la grandiosa discografia della cantante. Soprannominata “La sacerdotessa del rock”, Patti si è imposta con forza nel panorama musicale dell’epoca grazie al suo primo album "Horses" (1972) e ne è rimasta protagonista.

A questo primo successo sono seguiti – solo per citarne alcuni – Radio Ethiopia (1976), Easter (1978), nel quale è contenuta un’amatissima collaborazione con un altro grande nome della storia della musica, Bruce Springsteen, Wave (1979), Gone Again (1996), Twelve (2007) – un album di cover di vari artisti come Neil Young, i Nirvana e Stevie Wonder – e Banga (2012). Nata a Chicago e cresciuta nel South Jersey, la Smith è emigrata a New York nel 1967. I suoi numerosi successi come interprete, autrice, artista discografica e visiva sono riconosciuti in tutto il mondo.