"Paese mio bello (l'Italia che cantava e canta)" al Pescara Liberty Festival

Al Pescara Liberty Festival, mercoledì 27 luglio, sarà la volta di Paese mio bello (l’Italia che cantava e canta) con Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi. Appuntamento all’Aurum alle ore 21.30 (ingresso libero, non occorre prenotare). Sul palco anche Michele Boné e Paolo Propoli alle chitarre.

Sarà un concerto a quattro voci per cantare Napoli, l'Italia e non solo, con lo sguardo rivolto al mondo, alle passioni e le esperienze dei protagonisti. Erano giovanissimi quando, nel 1979, si sono incontrati per la prima volta in uno spettacolo con la regia di colui che sarà il loro maestro fino alla fine degli anni '90: Roberto De Simone. Alla sua scuola si sono formati, partecipando alla gran parte degli spettacoli e delle composizioni musicali messe in scena. Poi ognuno ha percorso la sua strada con scelte personali tra musica, teatro e cinema.

Il titolo della serata Paese Mio Bello è ispirato da una raccolta di canzoni popolari registrate da immigrati italiani negli Stati Uniti tra il 1919 e il 1939, in pieno Liberty. Nel programma sono presenti tutte le note, le epoche, i generi cantati e vissuti in quarant'anni e più di attività dai quattro solisti. Un “ri-passo” di storie, emozioni, successi e delusioni condivise. Con la stessa consapevolezza cantano il '700 napoletano e le canzoni degli anni '40/'50, la musica leggera, la tradizione popolare e loro composizioni. Sarà davvero un concerto sorprendente ad ogni brano, sempre in bilico tra il ricordo struggente e la voglia di quel nuovo che è linfa vitale per continuare a studiare e ricercare il magico accordo dell’armonia di quattro voci.

Il pubblico potrà ascoltare Shakespeare, musicato e tradotto in napoletano - ‘O cientoessidice - ma anche brani della tradizione e altre composizioni, come: Intermezzo Vesuviano, Tammurriata Piedigrotta, Suite napoletana 2, Aria di Meneca/Chi disse ca la femmena, ‘A Musica d’ ‘a ggente, Viéneme ‘nsuonno, Sera Napulitana, Fatte fa ‘a foto, Cancion Mixteca, Addore ‘e rose, Sonnett 111, Barcarola de lu suonno.