A Pescara due concerti dell’Orchestra del Teatrino di Elice

L’Orchestra del Teatrino di Elice, diretta dal Maestro Antonio Di Vittorio con Simona Mincone come soprano, sarà in concerto a Pescara per ben due date, entrambe a ingresso libero. Si comincia il 30 dicembre alle ore 18.30 nella chiesa Santo Nunzio Sulprizio e si prosegue il 4 gennaio sempre alle ore 18.30 nella chiesa Santa Lucia, in via Tirino.

L’Orchestra del Teatrino nasce da un’idea del direttivo dell’associazione con lo scopo di coinvolgere tutti gli allievi della scuola, grandi e piccini. L’ensemble prende il nome dal neo ristrutturato locale parrocchiale che da poco è stato intitolato alla memoria di don Renato Trabucco. Il Maestro Antonio Di Vittorio si occupa della trascrizione e della concertazione dei brani.