L’Orchestra d’archi dell’Isa con Pellegrino suona Bach a Città Sant’Angelo

Secondo appuntamento del Città Sant’Angelo Music Festival domenica 6 marzo con i professori dell’Orchestra d’archi dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, protagonisti di una produzione dedicata ai concerti per Violino e Orchestra di Bach. Appuntamento alle ore 18 al teatro comunale di Città Sant’Angelo. Direttore e Violino Solista sarà il Maestro Ettore Pellegrino (foto), direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, musicista dalla carriera internazionale e docente al Conservatorio Statale di Musica “Umberto Giordano” di Foggia.

Il programma sarà interamente dedicato al genio di Johann Sebastian Bach e ai suoi Concerti per Violino e orchestra: Concerto per violino e archi in la minore Bwv 1041, il Concerto in mi maggiore Kwv 1042 e il Concerto per due violini e orchestra in re maggiore Bwv 1043, in cui si esibirà come secondo violino solista Antonio Pellegrino. Sono questi gli unici tre concerti per violino di Bach arrivati fino a noi grazie a una trascrizione per cembalo che ne fece lo stesso autore. In queste opere l’autore, profondo conoscitore del concerto barocco italiano, fonde le caratteristiche del modello italiano con l’elaborazione contrappuntistica di tradizione tedesca.

I titoli d’ingresso possono essere acquistati in prevendita sulla piattaforma iTicket. Così il direttore artistico dell’Isa, Ettore Pellegrino: “Dopo settimane di silenzio abbiamo ricominciato con una produzione crossover dedicata ai Queen la settimana scorsa e torniamo adesso con i capolavori di Bach e Beethoven in piazze alla quali teniamo molto. Sulmona, Atri, Francavilla al Mare, Città Sant’Angelo: questi i centri nei quali ci siamo esibiti in queste due settimane di musica, centri di dimensioni contenute ma capaci di un pubblico di alto livello culturale con il quale siamo felici di confrontarci e di coinvolgere nella nostra programmazione artistica. Ciò è possibile anche grazie alla presenza di operatori culturali nei territori, come gli organizzatori delle Stagioni che ci ospitano in queste occasioni, che lavorano per le loro comunità e che ringraziamo per la collaborazione”.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 0862.411102 o visitare il sito Internet www.sinfonicaabruzzese.it.