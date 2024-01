Si recupera al teatro Circus il Concerto per la Pace di Odino Faccia

Dopo sei mesi di attesa, verrà finalmente recuperato il Concerto per la Pace di Odino Faccia che doveva tenersi a Pescara nella scorsa estate, più precisamente il 4 agosto allo stadio del mare, e che era stato poi rinviato per maltempo. La nuova data sarà venerdì 2 febbraio alle ore 21 nel teatro Circus. Ingresso libero. "Ringraziamo tutti per la comprensione e l'attesa. Vi aspettiamo numerosi per questa indimenticabile serata di pace e musica", si legge in una nota della Fondazione Pescarabruzzo. L'evento verrà realizzato con il patrocinio di Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Montesilvano e Comune di Spoltore. In prima linea anche la Fondazione Red Voz por la Paz.

Il cantautore italo-argentino, dal 2009 ad oggi, ha ricevuto moltissimi riconoscimenti e premi come quello di “Voce per la Pace nel mondo”, consegnatogli dal Premio Nobel per la Pace Adolfo Peres Esquivel. Ha composto ed eseguito opere inedite di prosa e poesia scritte da Papa Giovanni Paolo II, come il brano “Busca la Paz” cantato per la prima volta allo Stadio Azteca in Messico nel 2011 davanti a più di 70.000 persone e nel 2014 in Vaticano, nella storica occasione della canonizzazione di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, davanti a Papa Francesco, al Papa emerito Benedetto XVI e in collegamento con centinaia di milioni di telespettatori.

Nel 2015, su richiesta di Papa Francesco, Odino ha cantato il suo Nuovo Inno per la Pace con le parole scritte da Papa Francesco, intitolato "Perché tutti siano uno". Dopo innumerevoli concerti per la Pace tenuti in tutto il mondo, torna in Italia e, in particolare, nella sua terra d’origine, in Abruzzo per un concerto che rappresenta in questo periodo storico un monito per le comunità locali, nazionali e internazionali affinché ricerchino percorsi di pace che favoriscano la cessazione di tutte le guerre.

Odino Faccia è stato scelto per realizzare un album intitolato "A New Beginning" che, tra gli altri, include testi dei maggiori premi Nobel per la pace, come il Dalai Lama, Desmond Tutu, Barack Obama, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu Turn, Shirin Ebadi, Leymah Gbowee e Jodie Williams. Si tratta di un album di grande importanza, in cui le parole dei vincitori del Premio sono inserite nelle canzoni per sensibilizzare il mondo alla pace, ai veri valori universali e all'uguaglianza attraverso la musica.

Da 20 anni il cantautore di origini abruzzesi lavora instancabilmente, promuovendo il valore della convivenza, dell'inclusione sociale e della giustizia, arrivando ad essere visto come un punto di riferimento per la Pace e i valori nel mondo, sensibilizzando l'unione dei popoli. Qualora la sua candidatura fosse accolta, sarebbe la prima volta che la cultura e la musica ricevono il Premio Nobel per la Pace.