Riparte la nuova stagione concertistica del Colibrì Ensemble

Un programma estremamente ricco che prevede un cartellone di 14 appuntamenti, con solisti e personalità di rilievo internazionale. Parte la nuova stagione concertistica 2024-2025 del Colibrì Ensemble

Non solo musica classica, in occasione della presentazione sabato 29 giugno, sarà annunciata una grande novità, ad oggi un unicum nella storia del Colibrì. «Abbiamo inserito in cartellone una richiesta che il nostro pubblico ci fa da diverso tempo – fa sapere il direttore artistico Andrea Gallo -. Scorrendo gli appuntamenti in calendario, ci si imbatte in musica di ogni epoca e, per certi versi, anche di ogni genere. Il viaggio nel tempo sarà una delle tematiche della prossima stagione».

Il primo appuntamento si terrà, dunque, sabato 29 giugno all’auditorium Petruzzi.