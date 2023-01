Notturno De Andrè al Babilonia venerdì 13 gennaio dalle ore 21:30. A 24 anni dalla sua scomparsa, verrà celebrato uno dei più grandi cantautori italiani; Fabrizio De André. Reading musicale a cura de La Compagnia Della Polvere. L'evento è con formula Up to you (contributo minimo 5 €). Si raccomanda la puntualità. Ingresso con tessera Arci, che sarà possibile rinnovare al costo di 8 €. Info e prenotazione dei tavoli per la cena al 320/2659801 tramite messaggio WhatsApp.

La Compagnia della Polvere torna dunque a Babilonia per raccontare Fabrizio De André in uno spettacolo di musica e testi attraverso diari e canzoni del più carismatico dei cantautori italiani. Un grande poeta caratterizzato da una forte umanità e da una ricerca costante che mette al centro di tutto temi universali che uniscono generazioni diverse. Alla macchina da scrivere e storie: Alessio Romano. Alla chitarra e voce: Christian Carano.