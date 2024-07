Note di speranza: concerto di solidarietà per promuovere la donazione di organi

"Note di speranza... per una nuova vita" è il titolo del concerto di solidarietà organizzato dalla Fintred (federazione italiana nefropatici trapiantati e donatori) di Pescara per promuovere la cultura della donazione di organi.



Trenta giovani musicisti accompagnati da professori di Conservatorio e diretti dal maestro Manfredo Di Crescenzo si esibiranno domenica 21 luglio alle ore 21 nel piazzale Michelucci all'interno dell'Aurum di Pescara.



"Abbiamo pensato di unire in un'unica manifestazione due possibilità di riscatto" dice Francesco Cipollone presidente Fintred.



Riscatto dalla malattia grazie al trapianto e riscatto dal disagio giovanile delle zone popolari della città grazie al progetto europeo realizzato dal maestro Di Crescenzo negli anni 2021-22-23-24 nei quartieri di San Donato e Rancitelli.



Il desiderio è quello di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica al tema della donazione di organi. La nascita dell’associazione è motive di orgoglio: il numero dei cittadini pescaresi favorevoli alla donazione sia sensibilmente aumentato.

Ingresso gratuito.