"Note di solidarietà" in carcere con Alexian Santino Spinelli

Con "Note di Solidarietà" la buona musica tornerà ad allietare i detenuti del carcere di San Donato su iniziativa dell'assessorato all'assistenzialismo sociale. Appuntamento sabato 18 febbraio. Ospiti d'onore della rassegna, inserita nel tour del del Festival della Melodia, saranno il simpatico barzellettiere Valerio Basilavecchia e il noto fisarmonicista frentano Santino Spinelli, di origini rom, che per l'occasione eseguirà musiche tipiche che proporrà prima in carcere e il giorno successivo a Papa Francesco, nella chiesa di Trastevere a Roma.

Lo spettacolo sarà presentato dallo showman Maurizio Tocco e vedrà in gara molti dei protagonisti del tour dell'unica rassegna canora abruzzese patrocinata dalla Siae, come Lorenzo Di Giovanni, Silvia Chiulli, Giuliana Marinelli, Simone D'Annibale, Ilaria Ngeliu, Andrea Giordano, Sara Torchetti, Giulia Martino, Genny Cusopoli, Giada Serraiocco e Marco Di Vita. La giuria per l'occasione sarà composta prevalentemente da detenuti e presieduta dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore Nicoletta Di Nisio. "È la prima manifestazione che si è svolta al San Donato 26 anni fa - ha spiegato l'assessore Di Nisio - Musica di qualità con giovani interessanti e capaci di regalare emozioni che per l'occasione si esibiranno davanti ad una giuria particolare".