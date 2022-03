“Note per la Pace”, concerto di beneficenza per l'Ucraina all’Alessandrini di Montesilvano

Prezzo non disponibile

Si chiama “Note per la Pace” il concerto di beneficenza per l'Ucraina che si terrà all’Alessandrini di Montesilvano sabato 19 marzo, nel cortile dell’edificio scolastico. L’evento è promosso dalla dirigente scolastica Maria Teresa Di Donato, dai rappresentanti d’istituto - componente studentesca, dai docenti e dal personale non docente. Parteciperanno anche il soprano Norma D’Arcangelo, il tenore Nunzio Fazzini e la cantante ucraina Kalyna Salyak. Quest'ultima eseguirà due brani di un cantautore di Kiev scomparso di recente. Contestualmente è stata annunciata la presenza del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Chieti e Pescara, Maristella Fortunato, di Ottavio De Martinis nella doppia veste di sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara, e di Deborah Comardi, assessore comunale agli eventi.

Durante il concerto, poi, si esibiranno l’ensemble “I colori del pentagramma”, formazione composta da allievi e insegnanti dell’Iis Alessandrini e del Mibe di Pescara, i "Prendila così" con la special guest Federico D’Alessandro della IV A Tur, gli Scena muta e l’Alessandrini’s band. Nei giorni scorsi, sin dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, gli studenti, grazie anche alla collaborazione con alcuni docenti, hanno provveduto a raccogliere beni di prima necessità e fondi, quale libera donazione, destinati alla causa del popolo ucraino. L’ingresso sarà libero, fino al raggiungimento del numero massimo consentito dei posti disponibili. L’incasso delle offerte verrà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Qui di seguito il programma completo dell’evento:

Ensemble "I colori del pentagramma", composto da docenti e studenti dell’istituto Alessandrini e da studenti del liceo Mibe (direttore: M° Renata Travaglini) - Beethoven "Inno alla gioia" - Morricone "Nuovo Cinema Paradiso" - Gershwin "Blues" - Casadei "La sfida dei clarini" - Morricone "C’era una volta il West", soprano Norma D’Arcangelo - Fain – Webster "L’amore è una cosa meravigliosa", soprano Norma D’Arcangelo - Lehár "Tu che m’hai preso il cor", tenore Nunzio Fazzini - Ferilli – Maggio "Un amore così grande", tenore Nunzio Fazzini.

Gruppo “Alessandrini’s Band” - Jimi Hendrix "Hey Joe", Kalyna Salyak canta 2 brani di un cantautore ucraino recentemente scomparso: "Liudy yak korabli" e "Plakala".

Prendila Così: - L’isola di White - Generale - C’era un ragazzo che come me (special guest: Federico D’Alessandro – IV A Tur) - Il nostro caro angelo - Il mio canto libero - Il tempo di morire.

Scena Muta: - Centro di gravità permanente - Bocca di rosa - Nel blu dipinto di blu.

Ensemble "I Colori del Pentagramma" - Verbyc’kyj – Cubynskyj "Inno ucraino" - Mameli "Inno d’Italia".