Il We Love Fest 2023 scalda i motori: "Tozzi, Gazzè e Raf ma anche tanti artisti locali"

Umberto Tozzi, Raf e Max Gazzè. Ma anche Mogol, storico paroliere di Lucio Battisti, il rocker Manuel Agnelli, tramite il gemellaggio con lo Zoo Music Fest, e tanti artisti locali. Il We Love Fest 2023 scalda i motori e si prepara a offrire una serie di serate gratuite nel mese di agosto, in pieno centro, più precisamente allo Stadio del Mare. Esprime soddisfazione l'assessore comunale ai grandi eventi, Alfredo Cremonese: "Questo è un festival estremamente giovane perché è arrivato alla terza edizione. Nonostante ciò, già caratterizza l'estate pescarese e ha fatto parlare di sé, tant'è che quest'anno ha ricevuto anche l'importante riconoscimento da parte del ministero del turismo, che ha stanziato un contributo di 95.000 euro. È un format importante per l'estate pescarese perché mira a portare tantissime persone sul nostro territorio, offrendo la possibilità di vedere sia artisti locali sia grandi nomi. Protagonista assoluta del We Love Fest è la musica in generale, di qualsiasi tipo".

Il format, spiega Cremonese, si basa su un binomio ben preciso: "Si dà la possibilità ai cantanti locali di mettersi in mostra e ai grandi artisti di venire qui sul nostro territorio. Negli anni abbiamo ospitato tanti grandi nomi, assoluti protagonisti della canzone, come Amii Stewart, The Kolors, La rappresentante di Lista, Clementino, Tony Hadley, D'Argen D'Amico e Malika Ayane. Quest'anno avremo dei big importanti: Umberto Tozzi con i suoi successi mondiali, Raf, che è anch'egli amatissimo, e Max Gazzè. Un'altra novità di quest'anno è la collaborazione tra il We Love Fest e lo Zoo Music Fest, festival fatto da privati che, dopo aver portato a Pescara personaggi come Marracash, Calcutta e tanti altri, porterà nel 2023 a Pescara Mr. Rain, Tananai e Fabri Fibra. Il gemellaggio farà sì che, all'interno dello Zoo Music Fest, offriremo una serata gratuita, il prossimo 9 agosto, con Manuel Agnelli, rocker noto anche per aver fatto degli importanti programmi televisivi".

Il We Love Fest si tiene ad agosto "proprio perché questo è il momento di maggior aggregazione tra le persone, con la musica che porta la gente a stare insieme", precisa l'assessore. "Noi abbiamo puntato tanto su questa manifestazione, allestendo molte serate dove sia i nostri cittadini sia i turisti potranno allietarsi con della buona musica e ascoltare dei grandissimi della canzone italiana e internazionale. Spero che questo festival duri nel tempo perché abbiamo già fatto suonare oltre 40 band locali, e pertanto il We Love Fest deve andare avanti perché dobbiamo dare una vetrina ai nostri giovani artisti. Sono convinto che anche in futuro le prossime edizioni continueranno su questa scia, che si è dimostrata vincente perché abbiamo visto spettacoli validi anche da parte dei musicisti locali".

E il sindaco Carlo Masci aggiunge: "Lucio Dalla, nell’agosto del 2002, mi disse che nella sua carriera non aveva mai suonato a 20 metri dall'acqua, come gli era successo al nostro Stadio del Mare (si riferisce alla rassegna 'PescarAgosto, quattro tuffi in un mare di musica', ndr). Tutti gli artisti che si esibiranno allo Stadio del Mare potranno essere fieri di farlo in un luogo meraviglioso, molto suggestivo, al centro della città. 'We Love Fest' rappresenta un appuntamento di grande prestigio, perché unisce i big della musica italiana con le realtà musicali locali. Proprio a questi ultimi vogliamo sempre dare la possibilità di suonare di fronte al pubblico, dandogli l’opportunità di far conoscere la loro musica. La cultura, per noi, è un elemento di crescita e di stabilità della società".

Il calendario completo

13 agosto Max Gazzè e Orchestra popolare del Saltarello - Stadio del Mare

16 agosto Punto Radio Kom (tribute Vasco Rossi) + Scena Muta - Stadio del Mare

17 agosto StraitsLand (tribute Dire Straits) + Big Years + Claudio Corna dj - Stadio del Mare

18 agosto Buona Fortuna (tribute Pooh) + Gli Over Meno1 + Umberto Palazzo dj - Stadio del Mare

19 agosto Glittere Tears + Marsali + Marzia dj - Stadio del Mare

20 agosto Prendila Così (tribute Lucio Battisti) con "70 voglia di te" + Trc Gingerboy Summer Tour - Stadio del Mare.

22 agosto Raf - Stadio del Mare

27 agosto Umberto Tozzi - Stadio del Mare

29 agosto Aspettando il Dannunziano - Gianmarco Carroccia + Mogol - Stadio del Mare