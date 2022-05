Noa al Pescara Jazz 2022 con l'unica tappa abruzzese del “30th anniversary Tour”

La chiusura del Pescara Jazz & Songs 2022 sarà affidata a Noa (foto di Roberto Rocco), apprezzatissima interprete internazionale che al teatro D’Annunzio presenterà l'unica tappa abruzzese del “30th anniversary tour”, con una musica intrisa di suggestioni mediorientali, jazz e rock, in un incontro di stili che travalica le barriere culturali e religiose, che possa essere veicolo di un dialogo musicale che arrivi come un messaggio per la pace fra i popoli in conflitto. Appuntamento il prossimo 26 luglio a partire dalle ore 21,30.

Noa, assoluta protagonista al microfono, sarà accompagnata da Gil Dor, direttore musicale e chitarra, Ruslan Sirota, pianoforte, e Omri Abramov, sassofono ed Ewi. Difficile, davvero difficile inquadrare il genere musicale proposto da questa talentuosa artista: potremmo banalmente definirlo “pop”, ma sarebbe riduttivo, in quanto, su una base di chiaro stampo occidentale, il vibrato della brava vocalist intreccia echi asiatici e melodie angloamericane, con una spruzzata di jazz e testi che alternano l’inglese alla lingua ebraica e a quella yemenita, in omaggio alle radici di Noa, che è appunto originaria dello Yemen.

Achinoam Nini (questo il suo vero nome) vuole la pace tra i popoli, l’interscambio tra culture diverse. Non è un caso che sia stata scelta da Onu e Fao come loro ambasciatrice. Un brano come “Genes & Jeans”, che inizia proprio con la frase «Can I wear your jeans?», lancia un messaggio molto chiaro, all'insegna dell'inclusività e della fratellanza. Per lei, d'altronde, l'amore e gli affetti sono importanti: anni fa, ad esempio, ha spiegato che “Dreamer” era dedicata «a mio nonno, un sognatore». Musicalmente parlando, poi, ricordiamo Noa anche per la splendida “Beautiful That Way”, canzone meglio nota come il tema principale del film “La vita è bella” di e con Roberto Benigni. Insomma, a Pescara sarà un concerto assolutamente da non perdere.