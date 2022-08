Nino D'Angelo al teatro D’Annunzio, biglietti ancora disponibili

Dopo la trionfale tournée primaverile che ha visto registrare praticamente ovunque il sold-out nei più importanti teatri del Bel Paese, Nino D’Angelo non si ferma. Anzi raddoppia. Con un tour estivo che toccherà domani, venerdì 19 agosto, alle ore 21:15 il teatro D’Annunzio di Pescara.

“Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni – racconta il cantautore napoletano – e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de “Il Poeta che non sa parlare”, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da “Nu jeans e ‘na maglietta” che quest’anno compie 40 anni”. Una scaletta ricchissima, con brani cult come “Senza giacca e cravatta”, “Jesce sole”, “Pop corn e patatine”, “Chiara”, nonché alcuni brani del suo ultimo album come “Voglio parlà sulo d’ammore” e “Cattivo penziero”.

“Nel corso dello spettacolo - spiega D’Angelo – metterò a confronto le mie due anime, quella più leggera e quella più legata al sociale”.

E aggiunge: “Poter esibirmi in questi luoghi magici è una bella soddisfazione, sono posti ricchi di storia, con cartelloni estivi davvero importanti. E sono contento di tornare dopo pochi mesi in quella Pescara che ha ospitato il mio primo concerto dopo la riapertura post lockdown”, conclude D’Angelo.

I biglietti per il concerto di Pescara, organizzato dalla Stefano Francioni Produzioni che cura la distribuzione del tour prodotto dalla Di.Elle.O., sono disponibili sui circuiti Ticketone.it e Ciaotickets.com (online e punti vendita): poltronissima numerata 36,80 euro – gradinata non numerata 25,30 euro (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi tagliandi saranno in vendita prima del concerto, a partire dalle ore 18, al botteghino del teatro.

Info: 3285984897, www.stefanofrancioniproduzioni.com.