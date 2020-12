Nino D'Angelo a Pescara con lo spettacolo ‘Il poeta che non sa parlare’

Domenica 21 novembre 2021, al teatro Massimo di Pescara, si esibirà Nino D'Angelo per l'unica tappa abruzzese del suo tour ‘Il poeta che non sa parlare’, prodotto da Stefano Francioni Produzioni. La data pescarese è organizzata dalla Best Eventi. Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne.it e Ciaotickets.com (diritti di prevendita inclusi). Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

“Sarà una tournée - precisa Nino - dove canterò i successi che mi hanno accompagnato nel corso della mia carriera. Sarà anche l’occasione per raccontarmi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono”.

Ma il titolo del progetto come è nato? “Ai tempi della scuola - racconta D’Angelo - la maestra mi disse: Tu sei un poeta che non sa parlare, arrivi al cuore anche quando ti esprimi male. Questa frase mi è rimasta impressa da allora ed è ora di condividerla con il mio pubblico”.

La scaletta di questo live, che sarà molto più di un concerto, verterà sul repertorio di oggi con canzoni come ‘O pate’, ‘Senza giacca e cravatta’, ‘Si turnasse a nascere’, senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio ‘Nu jeans e ‘na maglietta’: “Canterò ogni brano con grande rispetto”, conclude Nino.