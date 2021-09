Night Visions (Imagine Dragons tribute) in concerto al Loft 128 di Spoltore

I Night Visions tornano al Loft 128 di Spoltore per una data esplosiva, tutta modellata sul sound degli Imagine Dragons. La tribute band pescarese presenterà un set rinnovato con le hit più famose del noto quartetto statunitense. In scaletta tanti successi per una serata unica e piena di emozioni. La parola d'ordine è: divertimento.

Appuntamento sabato 18 settembre. Il gruppo presenterà un set rinnovato con le hit più famose degli Imagine Dragons: "Believer", "Demons", "Zero", "Natural", "Thunder" e tanti altri successi. Per info e prenotazioni tavoli: 393/9779688.

