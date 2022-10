Niccolò Fabi in concerto al teatro Massimo

Niccolò Fabi, dopo il concerto del 2 ottobre in una gremita Arena di Verona, tornerà in tour ad aprile 2023 nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme all’orchestra. Appuntamento al teatro Massimo di Pescara per sabato 6 maggio alle ore 21. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita). Info Elite Agency Group: 0871/685020.

Dal 1997 ad oggi, Niccolò Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all’urgenza creativa. La sua carriera testimonia l’evoluzione di un uomo e di un artista che ha deciso di immergersi nelle canzoni, portandole alla loro essenza, senza smettere mai di sperimentare e ricercare nuove sonorità.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi Silvestri Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”, dopo 25 anni di musica Niccolò Fabi oggi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d'oltreoceano. Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi - con appuntamenti all’interno di rassegne culturali - sia in chiave formativa - come docente nella scuola "Officina delle arti Pierpaolo Pasolini".