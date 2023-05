Nesli e Crytical in concerto a Montesilvano

Appuntamento il 13 agosto a Montesilvano con il doppio concerto gratuito di Nesli e Crytical. Il live si terrà dalle ore 21 al teatro del mare. Nesli (foto), originario di Senigallia, è il fratello di Fabri Fibra e vanta nel proprio curriculum anche un brano scritto per Tiziano Ferro, "La fine": il cantante, dopo il successo di pubblico ottenuto con la partecipazione a Sanremo 2015, incontrerà i fan proponendo tutti i suoi successi. Sarà l’occasione per conoscere dal vivo uno dei protagonisti della musica italiana, molto amato dai ragazzi, come conferma il suo grande seguito su Facebook.

Crytical, poi, giocherà in casa, essendo proprio di Montesilvano. Questo giovane talento si è messo in luce ad Amici 21 e da poco ha pubblicato il suo primo album, “Solo Francesco”, che presenta con queste parole: “Scrivere questo disco mi ha salvato la vita in un momento cosi “complesso” per la mia normalità. L’ho accudito come un figlio, l’ho protetto nei momenti di instabilità e adesso sono pronto a farlo conoscere a tutto il mio pubblico perché so che saprà comprenderlo fino in fondo”.