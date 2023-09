Nek e Renga infiammano il teatro d'Annunzio [FOTO-VIDEO]

Dopo dieci giorni, l'attesa è stata ampiamente ripagata: il live di Francesco Renga e Nek, rinviato per problemi di salute di quest'ultimo, si è finalmente tenuto nella serata del 20 settembre al teatro d'Annunzio, registrando buoni riscontri. L'appuntamento ha chiuso il Festival Dannunziano 2023.

Sul palco, dopo aver consegnato ai due artisti la maglietta con il motto "Balla", sono saliti il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per un breve saluto. Poi è stato il momento del live, con Renga e Nek che hanno mostrato una grande intesa, scambiandosi reciprocamente i brani all'insegna di un'innegabile complicità, oltre a scherzare tra loro e a coinvolgere gli spettatori.

Tra i vari successi in scaletta si segnalano "Meravigliosa (Laluna)", "Almeno stavolta", "Ci sei tu", "A un isolato da te", "Lascia che io sia", "Cuori in tempesta" e "Sei grande", nonché uno dei singoli che la coppia ha inciso insieme, ossia "L'infinito più o meno", che fa parte dell'album "RengaNek" uscito da poco. Molto bello anche il medley in acustico che, mentre Nek suonava la chitarra, ha visto Renga riproporre, tra le altre, "Senza vento", una delle canzoni simbolo dei Timoria, band bresciana di cui Francesco è stato vocalist fino alla fine degli anni '90.

Insomma, un concerto che ha entusiasmato tutti. Masci ha elogiato sui social il pubblico, definendolo "lo spettacolo nello spettacolo", mentre Sospiri ha aggiunto: "Ai cittadini tocca giudicare, noi ce l’abbiamo messa tutta". Presenti nel backstage anche l'assessore ai grandi eventi Alfredo Cremonese e il consigliere comunale Salvatore Di Pino. E ora già si pensa alla prossima edizione del Festival Dannunziano.