“Natale in Musica”, quattro pomeriggi di concerti all’Aurum

L’Aurum di Pescara ospiterà per quattro pomeriggi, dal 27 al 30 dicembre a partire dalle ore 18, “Natale in Musica”. Si tratta di quattro appuntamenti caratterizzati da musiche che spazieranno dal Barocco fino ai giorni nostri. L’evento è organizzato dall’Associazione Symphonia 2000 di Pescara, con il contributo dell'assessorato comunale alla cultura e della Regione Abruzzo, sotto la direzione artistica di Tiziana Perna.

Si parte con l’esibizione di MusiCultura Ensemble, che proporrà brani di Mozart, Tosti, Offenbach e Poulenc in “Artiste in un viaggio interculturale”. L’Ensemble, nata per favorire gli scambi interculturali delle musiciste provenienti da diverse realtà europee ed extra-europee, è composta da Bianca D’Amore (soprano), Anastasia Abryutina (contralto), Elena Hristova (soprano), Sandra Rojas (violoncello,) Tiziana Perna (pianoforte e direzione musicale).

Secondo appuntamento della rassegna martedì 28 dicembre con l’Ancestral Chamber Music, formata da: Maria Chiara Papale (Soprano), Leila Vinciguerra (Flauto), Angelo Centofanti (Oboe), Sandra Rojas (Violoncello) e Antonella Salvatore (Pianoforte). In scaletta musiche di Morricone, Rota, Disney e Christmas Song. La terza giornata sarà caratterizzata dalla performance del “Lost stars Duo”, con Carla Polce (soprano) e Raffaele Pallozzi (pianoforte) che ci allieteranno in “American Song Portrait”, con musiche di Gershwin, Ellington, Monk e Weill.

Titoli di coda per “Natale in Musica” giovedì 30 dicembre con la Corelli Chamber Orchestra, diretta da Manfredo Di Crescenzo. In repertorio brani di Corelli, Vivaldi, Bach e Mozart. L’ingresso ai concerti è libero.