Nada al porto turistico per 'Concerti sotto le stelle'

Nada (“la bambina che non voleva cantare”, come recita una recente serie tv a lei dedicata) si esibirà venerdì 18 agosto a Pescara per Concerti sotto le stelle, storico festival ideato e condotto dal chitarrista Maurizio Di Fulvio, nell'ambito di Estatica. Appuntamento sul palco dell’arena del porto turistico.

Nada Malanima (questo il suo vero nome) torna a cantare dalle nostre parti a un solo anno di distanza, dopo essere stata al teatro del mare di Montesilvano nell'estate 2022. Inoltre aveva partecipato all'edizione 2021 di 'Estatica'. Poliedrica artista del panorama musicale italiano, Nada ha debuttato al Festival di Sanremo 1969 con “Ma che freddo fa”. Negli anni '80 piazza un'altra grande hit: "Amore disperato". Torna a Sanremo nel 2007 per eseguire il brano "Luna in piena".

Nel 2009, in seguito al devastante terremoto che ha colpito L’Aquila, ha presenziato al concerto benefico 'Amiche per l'Abruzzo' aprendo la diretta radio nazionale. Tra i suoi ultimi lavori discografici c’è "L'amore devi seguirlo", uscito nel 2016. Sempre nel 2016 la sua canzone “Senza un perché” viene inserita nella quarta puntata della prima stagione di “The Young Pope”, serie tv diretta da Paolo Sorrentino. A marzo 2017, invece, Nada ha vinto il Premio Amnesty Italia grazie alla canzone “Ballata triste” contro il femminicidio.