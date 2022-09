Torna "Musica in fiera", appuntamento all'Aurum sabato 1 e domenica 2 ottobre

Seconda edizione di "Musica in fiera", manifestazione che ha già un ruolo fondamentale nel panorama italiano del settore. Espositori che, da ogni angolo del paese, si sono dati appuntamento sabato 1 e domenica 2 ottobre all’Aurum, occupando le sale D’Annunzio, EuropAurum e Flaiano. Produttori, tecnici, esperti, liutai e raffinati artigiani creatori di strumenti ad arco si incontreranno per presentare le novità più importanti. Ma, oltre a tutto ciò che serve per creare quella magia che si chiama musica (dagli impianti luce e audio agli strumenti), ci saranno clinic di affermati professionisti, incontri con le scuole (dai conservatori agli istituti musicali), presentazioni di libri, dimostrazioni, seminari che coinvolgeranno il pubblico.

L’iniziativa è della Starklin di Tommaso Di Mascio e Gianluca Tiberio, mentre la direzione artistica è affidata a Claudio Canzano. Per due giorni i principali marchi internazionali animeranno le tante sale della struttura pescarese. Con oltre 7.000 metri quadrati a disposizione, "Musica in fiera" è una delle manifestazioni del settore più importanti in Italia.

Ampie aree espositive, parcheggi, teatro, sale conferenza, sale demo e molto altro. Tra i numerosi eventi, l’appuntamento con Carlo Romano (oboista di fama mondiale, celebre anche per la sua proficua collaborazione con Ennio Morricone per il famosissimo assolo nella colonna sonora di "Mission"), che riceverà il premio alla carriera dal sindaco Carlo Masci e presenterà la biografia scritta da Raffaele De Feo, "Il suono dell’anima".

L’incontro con l’artista aprirà la due giorni, sabato 1° ottobre alle 11,30. Nel corso dell’iniziativa ci saranno quattro clinic con il bassista Maurizio Rolli e altri tre illustri colleghi come Luca Angelici, Dino Fiorenza e Luca Pirozzi. Una particolare attenzione è stata dedicata all’accoglienza: in accordo con l’istituto tecnico commerciale Manthoné, gli alunni frequentanti l’indirizzo Turismo saranno coinvolti per assistere visitatori ed espositori nella due giorni.