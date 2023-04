“La Musica del Cinema”, concerto di beneficenza alla vigilia di Pasqua

Un’iniziativa di grande valore morale, che unisce in un'unica visione la promozione della cultura e la solidarietà nei confronti di chi soffre. Il Corpo di Polizia Locale di Pescara ha infatti promosso per l'8 aprile nell’Auditorium Flaiano il concerto di beneficenza che si prefigge di raccogliere fondi da destinare all’Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santo Spirito di Pescara. Si tratta di un concerto strutturato a ingresso libero con oblazione volontaria.

Protagonista dell’evento benefico sarà l’Orchestra “Musiche da Oscar”, che si esibirà in una sequenza di brani che hanno costituito le colonne sonore dei film più famosi, tra cui “La vita è bella”, “Il postino” e “Nuovo cinema paradiso”. Si è individuato il reparto di ematologia e oncologia pediatrica come destinatario di questo live per tentare di offrire un piccolo aiuto alla fascia di pazienti più debole, ovvero i bambini.

All’ingresso del teatro ci sarà un punto destinato alla raccolta fondi, con la presenza di un operatore di Polizia locale con qualifica di agente contabile e, in quanto tale, avente titolo a raccogliere le somme donate. Per ogni versamento effettuato sarà rilasciata una ricevuta. L’importo raccolto sarà prontamente versato in favore del reparto dell’ospedale.

L’Orchestra “Musiche da Oscar” si compone di artisti noti all’ambiente musicale:

- Adriano Iannucci – Tromba e flicorno. Trombettista ed artista di fama internazionale, ha collaborato con compositori e direttori d’orchestra quali C. Abbado, S. Bussotti, E. Morricone. Ha suonato nei teatri del Carnegie (New York), Teatro alla Scala (Milano), Auditorium Lingotto (Torino), Kioto Hall (Tokyo). Ha inciso per Sony, Naxos, Philips. Si tratta di uno dei solisti selezionato da Morricone per il film “La leggenda del pianista sull’oceano”. Morricone disse di lui “Mi ha entusiasmato il suo suono, la tecnica pulita e per questo l’ho scelto tra i solisti del film La leggenda del pianista sull’oceano”.

- Alex Di Rocco – Sassofonista. Ha nel suo attivo numerosi tour esteri e collaborazioni come solista e in svariate formazioni cameristiche e sinfoniche. Ha collaborato con artisti del panorama nazionale ed internazionale come Lino Patruno e Fabrizio Bosso.

- Claudio Marzolo – Contrabbasso e basso elettrico. Ha partecipato ad importanti festival teatrali e collaborato con artisti del panorama nazionale ed internazionale tra cui Alda Merini, Lina Wertmuller, Horacio Ferrer, etc. La sua versatilità e la sua formazione nel settore classico ed in quello jazz gli hanno consentito di esibirsi in prestigiosi teatri americani ed europei.

- Davide Ciarallo – Percussioni e Fisarmonica. Ha collaborato con istituzioni ed artisti internazionali svolgendo attività in importanti teatri quali teatro “Teresa de Carreno” (Caracas), Teatro de “Seine” (Parigi).

- Massimo Di Rocco – Batteria. Dal 2006 è il batterista de “I Camaleonti”. Attualmente è docente di strumenti a percussione al Conservatorio di Pescara.

- Gianluca Emerico – Pianoforte e Tastiera. Diplomato al Conservatorio di Musica di Pescara sotto la guida del Maestro Marco Fumo e laureato di II livello in pianoforte al Conservatorio di Musica di Teramo. Svolge attività di Direttore di Coro e insegnante di pianoforte. È stato docente al Liceo Musicale di Pescara e Coreutico di Chieti.

- Federica Di Rocco – Soprano. Consegue gli studi musicali presso i conservatori di Pescara, Ferrara e Teramo. Si è esibita in importanti sale da concerto e teatri di diverse città tra cui Teatro Pavarotti di Modena, Teatro comunale di Ferrara e Biennale di Venezia.