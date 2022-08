Doppio appuntamento nel Duomo di San Valentino con i concerti barocchi

Orario non disponibile

San valentino in abruzzo citeriore

Domenica 14 e lunedì 15 agosto San Valentino in Abruzzo Citeriore torna protagonista della musica barocca con un doppio appuntamento concertistico, in programma nel Duomo e organizzato dall’associazione Amici del Museo. Domenica 14 agosto alle 18,30 il gruppo Ensemble Labirinto Armonico presenta 'Il Flauto Virtuoso', concerti per traversiere e archi.

Con Pierluigi Mencattini, violino barocco, compongono il gruppo Adriano Meggetto, traversiere, Giovanni Rota, violino barocco, Gregory Coniglio, violone, e Stefania Di Giuseppe, cembalo. Lunedì 15 agosto, nel giorno della Festa dell’Assunta, alle 19 sempre nel Duomo, l'organista romano Andrea Panfili presenterà il proprio programma barocco con musiche di Storace, Corelli, Casali, Valeri e Anonimo romano.

Quest’ultimo concerto sarà eseguito con uno strumento originale del 1700, di scuola napoletana, originariamente collocato nella Chiesa di Sant’Antonio e, dopo il sisma del 2009, trasferito nel Duomo, dove da allora si organizzano concerti per organo. I concerti sono organizzati nell’ambito del progetto per il recupero degli organi antichi presenti nelle chiese di San Valentino, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia.