Mr. Rain apre lo Zoo Music Fest: biglietti ancora disponibili

Il Supereroi Summer Tour di Mr. Rain farà tappa domenica 6 agosto, alle ore 21, nell’area del porto turistico Marina di Pescara per lo Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani, ideato e organizzato da Alhena Entertainment, Elite Agency Group e Ventidieci. Sono ancora disponibili i biglietti sui circuiti Ticketone e Ciaotickets: posto unico 34,50 euro (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi tagliandi saranno in vendita prima del concerto, a partire dalle ore 19, al botteghino del festival. Per informazioni: 0871/685020 - 085/9433361.

Mr. Rain, già visto sabato scorso in città per la Notte dei Serpenti, è stato senza dubbio l’artista rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Supereroi”, che ha conquistando il grande pubblico e ha scalato tutte le classifiche: il cantante è ora in radio con il singolo “La fine del mondo” insieme a Sangiovanni.