Mr Rain all’Rds Summer Festival: concerto gratuito

Quando Dal 28/06/2024 al 29/06/2024 Orario non disponibile

A fine giugno la città sarà animata dal meglio della musica italiana contemporanea. Il 28 e il 29 giugno ci sarà l’Rds Summer Festival a Pescara allo Stadio del Mare.

Musica e divertimento per la seconda tappa della manifestazione itinerante. Durante la conferenza stampa di questa mattina, 7 maggio, è stato rivelato il primo ospite del festival: si tratta di Mr Rain.

Pescara è ufficialmente pronta a ospitare il grande evento, a cui si aggiungeranno altri nomi della musica contemporanea.

Ecco la line up, in ordine alfabetico, con tutti i cantanti dell’Rds Summer Festival 2024:

Achille Lauro, Aka 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Angelina Mango, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benjamin Ingrosso, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Clara, Coma_Cose, Dotan, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Merk & Kremont, Mr Rain, Negramaro, Noemi, Olly, Paola & Chiara, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, SLF, Sophie and The Giants, The Kolors, Tiromancino, Tony Effe e Vale LP.

Accesso gratuito all’evento. Info e prenotazioni su rdssummerfestival.it