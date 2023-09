Morgan ironizza sulle recenti polemiche e annuncia: "A Pescara ci sarà un quarto d'ora dedicato agli insulti"

Nei giorni scorsi, dopo la frase omofoba rivolta da Morgan a uno spettatore durante un concerto in Sicilia, si erano avvicendate le polemiche sulla partecipazione dell'ex Bluvertigo al Festival Dannunziano, che verrà aperto proprio da lui nella serata del 2 settembre al teatro d'Annunzio. Addirittura c'era stato chi aveva invitato Pino Strabioli a non partecipare al live in segno di protesta.

Niente di tutto ciò, però, avverrà, e anzi Morgan ne ha approfittato per ironizzare su quanto accaduto pubblicando su Instagram questo singolare "annuncio":

"Questa sera Pescara concerto di Morgan/Stramorgan Live, ci sarà anche Pino Strabioli. Inizio ore 21,30. Dalle 22,45 alle 23 ci sarà il momento turpiloquio, in cui pubblico e artisti si potranno sfogare negli insulti più liberatori. Alle 23 riprenderà il concerto".

Poi, in alcuni commenti successivi, ha aggiunto: "Edizioni Vituperine Associate per gentile concessione da parte di Turpiloquium2023 con la collaborazione dell’ufficio del pubblico vilipendio, senza il rispetto delle normative sulla gogna mediatica e il codice del nuovo mobbing, nell’inosservanza del principio del pubblico ludibrio e per effetto della legge sull’obbligo alla disinformazione, con approvazione della sicurezza allo scabroso secondo il diritto all’infamia altrui della conftitolisti nemici dell’essere umano".

E ancora: "Siete dei lestofanti sarà il primo insulto in scaletta, seguirà malandrini e forse come bis grideremo: marrani. Ma è ancora tutto da stabilire. Vi avverto che se gridate: 'facci D’Annunzio, coglione!' vi accuserò di androfobia, che non è odio per gli uomini ma paura degli androloghi. Teste di legno si può dire o offende gli artigiani? Pocodibuono (plurale). Cioccolatai. Impostori è stato detto? Banditi. Pavoni. Briganti. Millantatori. Attaccabrighe. Paolotti. Pisquani. Guastafeste. Scansafatiche. Vendifumo". Insomma, stasera potremmo vederne delle belle.