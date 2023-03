Mogol al Circus per "Mi ritorni in mente", evento benefico dedicato a Lucio Battisti

Appuntamento imperdibile al teatro Circus, sabato 11 marzo a partire dalle ore 18, con il concerto di Angelo Valori e Medit Voices, che proporranno le più famose canzoni di Lucio Battisti alla presenza di Mogol, che quei brani li ha scritti in qualità di autore dei testi. Biglietti in vendita su Ciaotickets. L'evento, che si intitola 'Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol', è in collaborazione con il Lions Club Pescara host, Montesilvano e Valpescara. Mogol parlerà del suo rapporto con il noto cantautore, accompagnato dai Medit Voices che interpreteranno alcuni evergreen firmati dalla celebre coppia artistica.

Con il ricavato verranno donate due borse di studio a giovani meritevoli per l'iscrizione al Cet (Centro europeo di Toscolano), polo di eccellenza universitario per la musica popolare diretto dal maestro Mogol e da lui fondato, come associazione no-profit, nel 1992 con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop. Questo spettacolo sarà anche l'occasione per ricordare gli 80 anni dalla nascita di quel gran genio di Lucio Battisti, che veniva al mondo il 5 marzo 1943.

Quella di Mogol è una vita ricchissima di aneddoti, successi ma anche di difficoltà iniziali, narrate in un percorso artistico che, nel periodo del sodalizio Mogol Battisti, ha saputo proporre, in modo inedito e con una sensibilità rara, il cammino di un’intera generazione che non lo ha più dimenticato.

Medit Voices è un originalissimo gruppo vocale con sezione ritmica. Nato come progetto di produzione e ricerca del conservatorio di Pescara, ha sviluppato in seguito un repertorio unico ed originale, essenzialmente soul/funk, che trasporta l’ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica internazionale. Nonostante la recente formazione, si è già esibito in oltre cento concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importati Teatri e Festival italiani.

Nel 2016, in seguito allo straordinario concerto tenuto al Conservatorio di Pescara alla presenza di Mogol, il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione di Rai 1 “Viva Mogol”, iniziando con lo storico autore una collaborazione portata avanti negli anni. Nel 2018 si è esibito nel concerto “Christmas Songs” insieme all’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2021 si è esibito in importanti festival jazz italiani, presentando sia il proprio repertorio soul/funk che quello dedicato a Battisti/ Mogol.