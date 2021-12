Miriam Ricordi presenta il nuovo album "Cibo e sesso" al Florian Espace

Miriam Ricordi presenterà live, con la sua band, il nuovo album "Cibo e sesso" al Florian. Cibo e sesso. Bisogni naturali e vitali, spesso canalizzati e soffocati da regole sociali. Da una riflessione su due delle necessità di base del genere umano prende spunto Miriam per il titolo e le tematiche del suo secondo album, in uscita il 7 gennaio 2022 in collaborazione con l’etichetta Rodaus di Andrea Rodini, che ha anche curato la supervisione artistica e gli arrangiamenti del disco.

Anticipato dai singoli 'Mi esplode la testa' e 'Siamo Sordi davvero', l'album 'Cibo e sesso' somiglia moltissimo all’artista, che dice in merito: “È come aver fatto il giro del mondo e poi essere finalmente tornata a casa, al rock, al motivo per cui ho iniziato a suonare”. Con lei sul palco Valerio Camplone alla batteria, Luca Ricordi al sax e alle tastiere, Matteo Teodoro al basso. Prenotazione obbligatoria ai numeri 393.9350933 e 392.1011553. Necessari super green pass e mascherina.