"Millennials", la rassegna dedicata ai giovani talenti della musica classica: il programma dell'edizione 2023

Domenica 8 ottobre sarà la Millennials String Orchestra diretta da Giuseppe Fabrizio, con Marina Margheri come solista al violoncello, ad aprire la seconda edizione di "Millennials", rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale, organizzata all'auditorium Cerulli dalla società del teatro e della musica "Luigi Barbara" in collaborazione con l'associazione "La Favola Bella". La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino al 17 dicembre. Il programma prevede undici concerti per un'esplorazione ad ampio raggio di strumentazioni e contesti differenti. Sul palcoscenico dell'auditorium Cerulli si esibiranno giovani talenti già premiati in concorsi nazionali e internazionali di assoluto valore.

Il concerto inaugurale è affidato alla Millennials Strings Orchestra, formatasi per l’occasione e diretta da Giuseppe Fabrizio, con la violoncellista Marina Margheri, vincitrice del Premio Nazionale delle Arti – concorso organizzato dal ministero dell’università e della ricerca. La rassegna prosegue con giovani protagonisti di straordinaria bravura come la chitarrista Alessia Di Nino, le violiniste Luvi Gallese e Fakizat Mubarak, il trio Nallira, Pirozzolo, Di Rita, il duo viola e pianoforte composto da Fabio Morgione e Federico Del Principio, la soprano Licia Piermatteo - Accademia del Teatro Regio di Parma, e il clarinettista Andrea Gialluca - I clarinetto dell’Orchestra Giovanile Italiana e Accademia della Scala.

A impreziosire il cartellone la presenza di due giovani docenti al conservatorio di Pescara: l’arpista Sofia Marzetti, che vanta collaborazioni con prestigiosi teatri e orchestre italiane; la clarinettista Maura Marinucci, guest principal clarinet presso la Royal Opera House, London Simphony, London Philarmonia e Brusselles Philarmonic con Desirée Scuccuglia al pianoforte. Domenica 17 dicembre, infine, a chiudere un programma che si preannuncia di grande spessore artistico, sarà il flautista Tommaso Gaeta, vincitore del primo premio nell’edizione 2022 del prestigioso concorso intitolato a Severino Gazzelloni e membro dell’Euyo, Orchestra Giovanile dell’Unione Europea.