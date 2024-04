Michele Di Toro omaggia l’arte del maestro Sakamoto in concerto

Si terrà venerdì 12 aprile, alle ore 21.30, lo speciale concerto ‘Di Toro plays Sakamoto’. Il maestro Michele Di Toro omaggerà il compositore Ry?ichi Sakamoto a un anno dalla sua morte. Di Toro sarà affiancato dalla voce di Lisa Monaco e dal violoncello di Gianluigi Fiordaliso. Insieme ripercorreranno le vibrazioni musicali di un innovatore silenzioso mosso da una costante curiosità, in moto perpetuo, dinamico e artisticamente unico.

Sakamoto viene considerato tra i pionieri della fusione tra la musica etnica orientale e le sonorità elettroniche occidentali. La sua vasta discografia solista, che include oltre settanta titoli diversi, spazia fra numerosi generi, pop, musica elettronica, ambient, bossa nova, world music e musica neoclassica. Dapprima membro degli Yellow Magic Orchestra, gruppo musicale seminale per la musica elettronica giapponese e il j-pop, Sakamoto inaugurò successivamente la carriera solista e divenne compositore di note colonne sonore cinematografiche, alcune delle quali, come ‘Furyo’, ‘L'ultimo imperatore’ (alla quale prese anche parte come attore) e ‘Il tè nel deserto’, ottennero fama mondiale e premi prestigiosi, tra cui l’Oscar come miglior colonna sonora. Ispirato per sua ammissione a John Coltrane, ai Beatles e a John Cage, Sakamoto si mosse principalmente lungo due percorsi ben definiti: da una parte quello del compositore di colonne sonore minimaliste e orchestrali, dall'altra quella dell'artista di pop elettronico e sofisticato che unisce fra loro sonorità all'avanguardia, melodie orientali, sinfonismi occidentali e occasionali incursioni nel jazz. Particolarmente significativi in questo senso sono ‘Illustrated’, ‘Musical Encyclopedia’ (1986) e ‘Neo Geo’ (1987), i due album che definirono la vena world e pop che avrebbe poi caratterizzato molte delle sue uscite seguenti. Se ‘Heartbeat’ (1992) è un esercizio che lo ha avvicinato all'hip hop e alla musica etnica brasiliana e africana, ‘Sweet Revenge’ (1994) si ispira alla techno virando anche verso brani più melodici; ‘1996’ (1996) è un album per soli strumenti acustici, mentre il seguente ‘Smoochy’ (1996) segue la scia della musica lounge. Suoi sono anche alcuni album per solo pianoforte quali ‘Bttb: Back to the Basics’ (1999) e ‘Out of Noise’ (2009), nonché opere che risentono fortemente l'influsso della musica glitch come quelle realizzate al fianco di Christian Fennesz e Alva Noto.

A ripercorrere in un concerto straordinario l’arte e l’evoluzione musicale di Sakamoto sarà l’eclettismo del pianista Michele Di Toro, una carriera ormai riconosciuta a livello internazionale, che ha voluto omaggiare il Maestro a un anno dalla morte, avvenuta il 28 marzo 2023 e resa nota solo il 2 aprile dello stesso anno.

Prevendita biglietti sui canali on line ciaotickets, costo 16,50 euro.