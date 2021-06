Il pianista Michele Di Toro pronto a incantare il pubblico di 'Estatica' 2021

Venerdì 16 luglio, sul palco del porto turistico per 'Estatica' 2021, si esibirà il pianista abruzzese Michele Di Toro. L'artista ha iniziato a studiare pianoforte a 7 anni nella scuola civica di musica di Lanciano. A 13 anni è entrato al conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara, dove si è successivamente diplomato con la lode e il massimo dei voti. Con il trasferimento a Milano, la sua carriera di musicista si è evoluta velocemente con incontri e collaborazioni importanti: lì, Di Toro suona e frequenta musicisti come Enrico Intra e Franco Cerri. Si fa notare anche all'estero, e in special modo in Francia, dove frequenta l'Ecolle Normale de Musique "Cortot" di Parigi.



Tra i premi e i riconoscimenti ricevuti figurano il premio per pianisti jazz "Gulda", assegnato con una menzione speciale della giuria per la migliore esecuzione di un brano composto da Gulda, nonché il prestigioso concorso internazionale per pianisti jazz "Martial Solal". Michele Di Toro ha inciso a proprio nome "Playing With Music", con la straordinaria partecipazione di Franco Cerri; "Think Mozart Jazzin", in piano solo; "Il passo del gatto", registrato con il contrabbassista Yuri Goloubev e il batterista Marco Zanoli; "My piano inside me" ed "Echolocation", entrambi in piano solo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...