'Mic - Muse Italian Connection' live al Loft 128 di Spoltore

Sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 23, il Loft 128 di Spoltore ospiterà i Mic - Muse Italian Connection, il tributo italiano ai Muse più longevo e apprezzato, attivo sin dal 2010. Sul palco si esibiscono in tre, come gli originali, per uno spettacolo assolutamente da non perdere.

Uno show senza paragoni, quello che i Mic proporranno al Loft 128. Luci, cambi di abito, immagini e animazione sono il giusto condimento per una serata che sarà indubbiamente all'insegna del buon rock. Prenotazione dei tavoli per la cena tramite WhatsApp al numero 393/9779688. Si ricorda che l'ingresso sarà esclusivamente aperto ai possessori di Super Green Pass. Nel locale, inoltre, verranno rispettate le vigenti normative di sicurezza anti Covid-19.