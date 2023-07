Melozzi invita tutti alla Notte dei Serpenti: "Faremo risaltare la bellezza dei nostri canti popolari"

Il direttore d'orchestra Enrico Melozzi, originario di Teramo, invita tutti a partecipare alla Notte dei Serpenti che si terrà sabato 29 luglio allo stadio del mare di Pescara con ospiti prestigiosi come Gianluca Grignani e Giusy Ferreri. Nei giorni scorsi Melozzi è stato ospite su Raiuno di "Weekly", trasmissione spin-off di "Unomattina Estate" che va in onda durante il fine settimana, e in questa occasione ha parlato di varie cose, tra cui la sua collaborazione con i Maneskin, anticipando inoltre cosa succederà domani sera nella nostra città.

"La Notte dei Serpenti - ha detto - è un grande evento che sto organizzando nella mia terra, l'Abruzzo, per far risaltare la bellezza dei nostri canti popolari, ed è una cosa molto importante perché in Abruzzo fino a oggi nessuno si era mai preoccupato di dare una nuova veste a questa musica bellissima. L'obiettivo sarà quello di divulgarla alle nuove generazioni, anche utilizzando miei compagni di viaggio come Gianluca Grignani e Giusy Ferreri che si presteranno a trasformare le loro canzoni quasi come se fossero delle canzoni popolari abruzzesi. Quindi sarà una cosa molto divertente".

L'intervento di Melozzi è stato rilanciato via social nella giornata odierna dal governatore Marco Marsilio. In questi giorni si stanno tenendo, nel teatro comunale di Teramo, le prove generali dello spettacolo. Intanto è possibile ascoltare l'intervista completa a Enrico Melozzi cliccando QUI a partire dal minuto 1:12:05.