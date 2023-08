Max Gazzè apre il We Love Fest con l’Orchestra Popolare del Saltarello

Max Gazzè aprirà il We Love Fest con l’Orchestra Popolare del Saltarello domenica 13 agosto esibendosi in un concerto gratuito intitolato “Musicae loci”. Appuntamento allo stadio del mare dalle ore 21. Il progetto musicale, avviato dal cantautore romano da qualche mese, si è concretizzato in una serie di collaborazioni, in alcune regioni d’Italia, con le migliori orchestre popolari regionali. L’Orchestra selezionata in Abruzzo è, appunto, quella Popolare del Saltarello, diretta da Danilo Di Paolonicola.

L'iniziativa è volta a rivalutare la tradizione musicale abruzzese - intesa non solo come area geografica, ma come terra di storia, cultura e tradizioni - attraverso un esperimento che dà libero spazio alla commistione e alle contaminazioni tra diversi generi musicali. Un progetto cui Max Gazzè ha dedicato tempo e cuore, animato dalla curiosità di cimentarsi con un linguaggio musicale inedito e innovativo. Il tour, partito il 30 giugno e già sperimentato nelle regioni Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania, dopo l’Abruzzo proseguirà in Calabria, Romagna e val d’Aosta, sempre in collaborazione con gruppi musicali locali, selezionati e scelti dall’artista, con la volontà di “valorizzare le eccellenze in grado di reinterpretare la musica armonica, ritmica, melodica e pop italiana”.

L’Orchestra Popolare del Saltarello nasce dal desiderio di ricostruire la tradizione musicale in musica con la quale si è sviluppato il celebre “Saltarello" dandogli una veste del tutto moderna e innovativa, che permette al grande pubblico di avvicinarsi – divertendosi - alla tradizione della musica popolare abruzzese. L’ideatore è il musicista Danilo Di Paolonicola, autore delle rielaborazioni e trascrizioni delle canzoni popolari e autore egli stesso di nuovi brani ispirati alla tradizione.

Di Paolonicola, che con alcuni elementi della sua Orchestra ha accompagnato anche Enrico Melozzi nella recente “Notte dei serpenti”, è stato presentato dallo stesso Melozzi come uno dei più grandi organettisti al mondo. L’Orchestra Popolare del Saltarello propone un repertorio di brani popolari abruzzesi utilizzando un organico formato da 10 i musicisti e un trascinante corpo di ballo che coinvolge il pubblico nella danza popolare. Nel concerto di Pescara presenterà anche inediti arrangiamenti di alcuni dei più celebri brani di Max Gazzè, mentre lo stesso cantautore reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.