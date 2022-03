Marracash allo Zoo Music Fest

Marracash si esibirà allo Zoo Music Fest il 7 agosto 2022. Appuntamento al porto turistico 'Marina di Pescara', a partire dalle ore 21,30. Sarà l'unica tappa abruzzese del “Persone tour”. Con l’arrivo di una serie 'atomica' di concerti e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, Marracash continua a confermarsi non solo come il re del rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live. “Persona” (Island/Universal Music), uscito nel 2019 e dichiarato come il disco più venduto del 2020, ha conquistato af oggi ben cinque dischi di platino e oltre 885 milioni di stream. Tutti i brani di “Persona” sono stati certificati da Fimi/GfK Italia.

Fabio Bartolo Rizzo, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Marracash, è membro della crew Dogo Gang. Viene considerato uno dei principali rapper italiani, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti, oltre ad aver ricevuto varie certificazioni. Ha esordito ufficialmente nel 2005 con il mixtape autoprodotto Roccia Music Vol. 1, il quale ha visto la partecipazione del collettivo Dogo Gang e di altri artisti appartenenti alla scena hip hop italiana. Il mixtape ha ottenuto un riscontro significativo nell'underground e lo ha portato alla firma di un contratto discografico con la Universal Music Group, con la quale nel 2008 ha pubblicato il primo album solista, l'omonimo Marracash.

Dal 2011 al 2013 ha condotto il celeberrimo programma "Mtv Spit", show incentrato sulla scenda underground del rap italiano e sui suoi protagonisti. Il programma è diventato un fenomeno culturale, facendo scoprire ai più il panorama rap italiano di cui Marracash è senza dubbio uno degli esponenti di spicco. Ora Marracash è pronto a portare live anche a Pescara i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record: “Persona” e “Noi, loro, gli altri”, quest'ultimo pubblicato a metà novembre 2021 dalla Island Records.