Maria Pia De Vito al Pescara Jazz 2022 con “Songs reloaded”

Ad aprire la seconda parte del Pescara Jazz & Songs 2022, il 12 luglio al teatro monumento Gabriele d’Annunzio con inizio alle ore 21.30, ci sarà la grande vocalist napoletana Maria Pia De Vito, che con il suo “Songs reloaded” ripresenterà, in elaborazioni nuove e contemporanee, i capolavori dei cantautori americani e canadesi del mondo anglosassone, accompagnata dal Maestro Angelo Valori e dalla sua Medit Orchestra. Cantante, compositrice ed arrangiatrice, da sempre attratta dalle infinite possibilità sonore della voce e delle sue relazioni con l'elettronica e la sperimentazione sonora, Maria Pia De Vito torna al Pescara Jazz dopo due anni (aveva partecipato all'edizione 2020).

Il Tigran Hamasyan trio, che si esibirà nel secondo set dell’appuntamento del 12 luglio con “StandArt”, comprende invece artisti tra i più promettenti a livello mondiale, esponenti autentici del jazz puro. Tigran Hamasyan, nato a Gyumri il 17 luglio 1987, è un pianista e compositore armeno che, dal 2009 a oggi, ha pubblicato come solista nove album e tre extended play (Ep). Nel 2020 è uscito il suo ultimo cd: "The Call Within". Con il Tigran Hamasyan Trio, però, il musicista ha inciso finora un solo disco: "New Era", che risale al 2009.

Il Pescara Jazz, che quest'anno taglia il prestigioso traguardo della cinquantesima edizione, rappresenta il festival jazz più antico d’Italia, con un palcoscenico che nel tempo ha ospitato le più grandi star internazionali che hanno fatto la storia della musica a livello mondiale, con nomi come Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Bill Evans, Sara Vaughan, Dexter Gordon, Keith Jarrett, Joan Beaz, James Taylor, Miles Davis, Bob Dylan, Natalie Cole, Bobby Mc Ferrin, Caetano Veloso, Chick Corea, Laurie Anderson, Wynton Marsalis, Herbie Hancock e tantissimi altri. Per il 2022 non si farà assolutamente eccezione in termini di qualità.