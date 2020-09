La pianista Maria Gabriella Castiglione in concerto a Lettomanoppello

Domenica 4 ottobre a Lettomanoppello recital di pianoforte di Maria Gabriella Castiglione. In scaletta composizioni di Bach, Sakamoto, Chopin e Nyman. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati della musica di qualità.

Maria Gabriella Castiglione ha inciso numerosi cd fra i quali "Atmosphere" 1 e 2 pianoforte solo. L'ingresso al concerto del prossimo 4 ottobre è gratuito. L'evento si terrà nel rigoroso rispetto delle normative anti Covid.