Marco Di Battista in concerto a Montesilvano venerdì 7 agosto a partire dalle ore 21,30. Organizzano l'assessorato comunale al turismo e la scuola civica di musica e teatro. Ingresso libero. Il live si terrà in piano trio, con la seguente formazione:

Marco Di Battista: pianoforte

Ivano Sabatini: contrabbasso

Dante Melena: batteria

Da sottolineare che Melena e Sabatini sono proprio due docenti della scuola civica di musica. Dopo l'uscita (lo scorso marzo) di "The war of the worlds" con il gruppo dei Soundscape's Activity, e prima dell'imminente arrivo sul mercato di un nuovo cd già registrato che verrà pubblicato a suo nome presumibilmente nel gennaio 2021, il pianista jazz Di Battista torna a suonare in Italia dopo una serie di esibizioni nei più importanti palchi esteri durante il periodo pre-lockdown.