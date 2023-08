Mara Sattei allo stadio del mare per il Festival Dannunziano

Nell'ambito del Festival Dannunziano 2023, il 6 settembre allo stadio del mare si terrà il concerto di Mara Sattei con ingresso gratuito. Inizio alle ore 21,30. L'artista, che quest'anno ha partecipato anche al Festival di Sanremo, è reduce dall’uscita del nuovo singolo “Piango In Discoteca” (Island Records/Universal Music), in cui ci trasporta a cassa dritta verso il centro della pista. Il brano è firmato dalla nota coppia di produttori multiplatino Takagi & Ketra ed è scritto dalla stessa Mara con Davide Petrella.

Se da un lato il ritmo di “Piango In Discoteca” non ci fa smettere di ballare, dall’altro le parole di Mara Sattei ci raccontano di una relazione complicata che arriva a tormentarci anche nelle più belle notti estive: “Piango In Discoteca - commenta l’artista - è un brano nato di getto, in un pomeriggio. Con Takagi & Ketra ci siamo subito presi bene, lo abbiamo chiuso in due giorni, avevamo capito fin dall’inizio che girava forte. Racconta di una storia d’amore finita e di come, nonostante ci si ritrovi in un club a tentare di divertirsi, si finisce poi a piangere e a pensare solo a quella persona. Spesso ciò che viene visto al di fuori non è tutto quello che in realtà proviamo dentro di noi e questo brano lo racconta, tra sonorità elettroniche e malinconia”.

È online anche il videoclip ufficiale, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Davide Vicari, in cui le luci del club illuminano una serata in cui ci si vuole solo distrarre e dimenticare un amore finito. Brillano il dancefloor e gli outfit glitterati, ma anche i bicchieri che vanno in frantumi come il cuore della protagonista.

Semplicità, eleganza, una grande trasversalità che la rende capace di unire pop e urban, tradizione e continua evoluzione, sono tutte caratteristiche che contraddistinguono Mara Sattei, donna tra le più in vista del panorama musicale italiano. Nonostante abbia solo un album all’attivo e la sua giovane età, la storia musicale di Mara Sattei inizia a prendere forma già a soli 13 anni e, a oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni e numerose certificazioni (16 dischi di platino e 1 disco d’oro).

Mara Sattei ha collaborato con importanti colleghi italiani e internazionali. La scorsa estate ha cantato ne “La dolce vita”, singolo di Fedez certificato cinque volte platino in featuring con Tananai. Di recente, invece, ha presom parte al remix di “Il mio nome” insieme a Ernia.