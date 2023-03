Dal Seicento alla musica contemporanea: Manuel Barrueco esegue Bach, Sanz e Albeniz

Giovedì 23 marzo la stagione musicale della società del teatro e della musica "Luigi Barbara" prosegue con il concerto del chitarrista Manuel Barrueco. Il maestro cubano è senz'altro uno dei protagonisti più importanti ed autorevoli del panorama internazionale della chitarra classica ed eseguirà a Pescara un programma di musiche di Gaspar Sanz, Johann Sebastian Bach, Dionisio Aguado, Toru Takemitsu, Federico Moreno Torroba e Isaac Albéniz.

Manuel Barrueco è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più importanti chitarristi, apprezzato per la straordinaria musicalità e la maestria tecnica, in grado di unire un suono seducente e doti liriche fuori dal comune. Nato a Santiago de Cuba, Barrueco ha iniziato a suonare ad orecchio la chitarra a otto anni e ha poi frequentato il Conservatorio Esteban Salas nella sua città natale. Si è trasferito negli Stati Uniti nel 1967 e ha continuato gli studi a Miami e New York ed entrò al Peabody Conservatory di Baltimora, dove fu il primo chitarrista a vincere la Peabody Competition e dove oggi insegna.



Barrueco ha suonato, tra l’altro, con l’orchestra della Bbc ai Proms di Londra e con la Royal Philharmonic Orchestra a Madrid per celebrare i cento anni dalla nascita di Joaquin Rodrigo. Nel 2003 ha suonato negli Stati Uniti la prima esecuzione del Concerto di Roberto Sierra a lui dedicato con la New World Symphony. È stato inoltre in tournée negli Stati Uniti in duo con il celebre chitarrista jazz Al Di Meola. Barrueco suona regolarmente in Italia da molti anni ed ha consolidato ovunque un affezionatissimo seguito di pubblico.

Manuel Barrueco ha ricevuto il Latin Grammy nella categoria “Best Classical Recording” per “Concierto Barroco” e un Grammy come “Migliore esecuzione solistica” per il suo “Solo Piazzolla”. Nei suoi lavori ha coinvolto musicisti importanti e diversi per estrazione come Placido Domingo direttore della sua incisione del “Concierto de Aranjuez” Al Di Meola, Steve Morse dei Deep Purple, Andy Summers dei Police, il Beijing Guitar Duo e il Cuarteto Latinoamericano. È stato insignito del prestigioso premio “United States Artists Fellowship for Artistic Excellence”.