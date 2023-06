Il tour estivo di Manuel Agnelli fa tappa a Pescara

Arriverà anche in Abruzzo il tour estivo di Manuel Agnelli che lo porterà nelle arene e nei principali festival di tutta Italia, accompagnato dai Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e Dd (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Tra le nuove date annunciate figura infatti anche quella del 9 agosto a Pescara nell'area dello Zoo Music Fest. Ingresso libero.

Il leader degli Afterhours proporrà uno spettacolo unico, che lo vedrà in una versione inedita e in un rapporto molto diretto con il pubblico. Brani tratti dall’ormai trentennale repertorio degli Afterhours si alterneranno a cover dense di significati per il suo percorso musicale, in quella che sarà un'occasione irripetibile per ritrovare o scoprire un lato artisticamente più personale di uno dei personaggi più iconici della contemporaneità musicale del nostro Paese.