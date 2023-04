Manduria (tribute Negramaro) live ad Hai Bin

I Manduria, tributo ai Negramaro, saranno in concerto ad Hai Bin il 15 aprile e riproporranno non solo le grandi hit ma anche chicche della band capitanata da Giuliano Sangiorgi. I Manduria sono una band tutta pescarese capitanata dal frontman Giovanni Morcelli alla voce. Con lui ci sono Stefano de Caesaris al basso, Carlo De Luca alle tastiere, Lorenzo Chiavaroli alla batteria e Federico Miscia alla chitarra. Legati dalla passione per la musica, i membri dei Manduria si conoscono e suonano insieme da circa 25 anni. Hanno suonato tanto spaziando in vari generi. Una delle loro più importanti esperienze è stata la parentesi “NoCode tribute Pearl Jam”, durata diversi anni, che li ha portati a esibirsi in mezza Italia.

Nel 2005 usciva il nuovo singolo dei Negramaro “Estate” e, data la? somiglianza incredibile della voce di Giovanni Morcelli a quella di Giuliano Sangiorgi, si pensò di provare il pezzo appena uscito. Il risultato fu subito entusiasmante, tanto da “conservare nel cassetto” il progetto Negramaro cover band. Finalmente nel 2012 si decide di cambiare rotta per avere nuovi stimoli musicali e finalmente il cassetto viene riaperto dando vita ai Manduria Cover Band Negramaro. Dopo qualche mese di prove ed aver raggiunto il giusto livello qualitativo, arrivano le prime esibizioni. Il pubblico apprezza il lavoro svolto dalla band cantando i pezzi dei Negramaro nelle due ore circa dei live dei Manduria.

Le serate si susseguono numerose e i Manduria suonano anche fuori dalla provincia di origine. Il 2014 è un anno sicuramente fondamentale per far conoscere il progetto. Numerose sono le date invernali per i locali abruzzesi, ma anche nei mesi estivi, con il “Comesenoncifosseundomani... LiveSummerTour ’14”: la band si esibisce nelle piazze di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata con circa trenta concerti tra giugno e settembre. Il repertorio prevede l’esecuzione di tutti i successi della band pugliese per oltre due ore di musica e divertimento con scenografie, ospiti, video, luci e intermezzi musicali.

Il 2015 porta la band nuovamente in giro per la penisola con un programma ancora più ricco in quanto ad aprire i concerti è il talento emergente Moreno Marino, in arte “Jd”, noto rapper abruzzese, con all’attivo numerose partecipazioni a contest nazionali e produzioni discografiche. Una delle date più importanti di quel periodo è sicuramente quella al Blue Note di Campobasso, un palco importante sul quale hanno suonato nomi noti della musica italiane e musicisti di calibro internazionale. La band è impegnata nei live da marzo a ottobre nei club e piazze dell'Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata.

Così Christian Di Cintio, gestore di Hai Bin, presenta questo appuntamento: “Un’altra serata di grande musica: questa volta celebreremo la musica dei Negramaro, una delle band migliori che il panorama pop rock italiano abbia mai espresso. I Manduria propongono due ore di live di alto livello nel quale riescono a riproporre fedelmente le atmosfere di Giuliano Sangiorgi e soci”. Menu “All you can eat” cucina asiatica e italiana. Info e prenotazioni: 328.9328836, 085.4222828.