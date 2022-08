Malika Ayane posa con Cremonese: "Apertura alla grande per il We Love Fest" [FOTO]

Con un concerto gratuito in piazza Salotto, davanti a migliaia di persone, Malika Ayane ha aperto questa sera il We Love Fest portando a Pescara la seconda tappa abruzzese del Malika Summer Tour 2022 dopo quella tenuta a L'Aquila a inizio agosto.

Nel backstage, l'artista italo-marocchina ha accettato di posare con l'assessore comunale al turismo e commercio Alfredo Cremonese, che ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento: "Davvero un ottimo inizio per l'edizione 2022 del We Love Fest. Malika Ayane si è confermata una grande artista, sia per la qualità dello spettacolo che ha proposto sul palco sia per la simpatia e la gentilezza dimostrata dietro le quinte. Tra i prossimi appuntamenti in programma avremo Dargen D'Amico il 23 agosto e Tony Hadley, già cantante degli Spandau Ballet, il 25 agosto. Ricordo che l'ingresso è sempre libero".