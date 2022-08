Malika Ayane arriva in città con il suo "Malika Summer Tour 2022"

Il "Malika Summer Tour 2022" di Malika Ayane farà tappa a Pescara il 16 agosto con un concerto attesissimo che si terrà in piazza Salotto a partire dalle ore 21 nell'ambito del We Love Fest. Ingresso gratuito. Malika Ayane - che nel 2015 ha conquistato il Premio della Critica al 65esimo Festival di Sanremo e il Disco D'Oro per il brano “Adesso e qui (Nostalgico presente)”, tratto dall’album “Naif” - porterà in scena le tracce dell’ultimo lavoro discografico "Malifesto" insieme alle sue canzoni più amate dal pubblico. Non mancheranno alcune sorprese pescate dal proprio personale bagaglio musicale, rivisitate con lo stile unico e raffinato di Malika.

Classe 1984, la giovane e talentuosa cantante, vera e propria certezza della musica italiana, è stata lanciata nel panorama discografico da Caterina Caselli, già scopritrice di artisti quali Elisa e Negramaro. Il successo è arrivato nel 2009 con la canzone “Come foglie”, presentata durante quella edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e scritta interamente da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.

L’album d’esordio, intitolato semplicemente “Malika Ayane”, conteneva la hit “Feeling Better” (rimasta ai vertici delle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio per oltre 4 mesi) e si avvaleva di collaborazioni eccellenti come quelle di Pacifico, autore dei due brani “Sospesa” e “Controvento”, di Giuliano Sangiorgi, autore di “Perfetta”, e di Paolo Conte, che aveva regalato a Malika un brano inedito dal titolo “Fandango”. La stessa artista era co-autrice di due canzoni, “Briciole” e “Il giardino dei salici”.

Malika Ayane è stata per tanti anni tra i grandi talenti di Sugar Music, l'etichetta discografica indipendente che negli anni ha portato al successo alcuni dei più grandi nomi della musica italiana come Andrea Bocelli, Negramaro, Elisa e Raphael Gualazzi. Da poche settimane, però, ha pubblicato il nuovo singolo "Una ragazza", che sancisce l'inizio della sua collaborazione con Warner Music Italy.