Maiden Division (Iron Maiden tribute) al Loft 128

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

A distanza di due anni i Maiden Division tornano a Spoltore, sul palco del Loft 128, per il loro primo show dopo la pubblicazione del nuovo album degli Iron Maiden “Senjutsu”. Ingresso libero con posti limitati a causa delle restrizioni Covid. Si consiglia la prenotazione.

Inizio concerto alle ore 22,30. Non sarà necessario il Green Pass perché l'evento si terrà in terrazza (solo in caso di maltempo ci si sposterà all’interno). Info e prenotazioni: 393/9779688.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...