Mae’talika (tribute Metallica) all'Hai Bin Rock Festival

Terzo appuntamento per l’Hai Bin Rock Festival 2022. Dopo il sold out di Dennis Stratton, ex chitarrista degli Iron Maiden, e il grande successo degli Hells Bells, all’Hai Bin di Pescara mercoledì 6 luglio si esibiranno in concerto i Mae’talika, tribute band dei Metallica. L’ingresso è gratuito.

I Mae’talika sono un progetto nato nel 2010 dalla passione di quattro amici per i Metallica. Si ripropongono di garantire, ai loro spettatori, live degni della miitca formazione statunitense e si esibiscono con strumentazione e abbigliamento fedeli agli originali, con l'obiettivo di rendere i loro spettacoli il più coinvolgente possibile anche dal punto di vista visivo.

Le canzoni eseguite dai Mae’talika vanno principalmente da “Kill'em All” al “Black Album”, passando per tutte le principali hit dei Metallica, proposte con la stessa energia.? Così Christian Di Cintio, gestore della birreria Hai Bin, presenta questa terza serata dell’Hai Bin Rock Festival 2022: “I Mae’talica si ispirano e rendono tributo ai Metallica con una scaletta di brani potenti e leggendari, riproposti con una fedeltà incredibile rispetto agli originali. Provare per credere!”. Info: 328/9328836.